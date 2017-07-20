Доля української ГТС: Кабмін пропонує не включати газотранспортну систему до переліку на приватизацію

Кабінет міністрів України схвалив проект закону, який передбачає внесення нового оператора газотранспортної системи України "Магістральні газопроводи України" у перелік об'єктів держвласності, що не підлягають приватизації.

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Згідно з повідомленням прес-служби Кабміну, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 19 липня.

"Уряд на засіданні 19 липня 2017 року схвалив проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що законопроект спрямований на забезпечення належної ідентифікації "Магістральних газопроводів України" до переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Як повідомляв УНІАН, у 2015 році уряд ініціював реформу "Нафтогазу України" з метою виконання вимог Третього енергетичного пакету Європейського енергоспівтовариства, який передбачає розмежування функцій видобутку, транспортування і постачання палива кінцевим споживачам.

В рамках даної реформи 9 листопада 2016 року Кабмін прийняв рішення про створення нової компанії - оператора ГТС - акціонерного товариства "Магістральні газопроводи України" (МДУ).

В середині грудня 2016 року голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв повідомив, що у зв'язку з розглядом взаємних позовів держхолдингу і російського газового монополіста "Газпром" компанія "Магістральні газопроводи України" має повноцінно запрацювати в третьому кварталі 2017 року.

У липні 2017 року заступник голови Міненерговугілля Ігор Прокопів повідомив, що новий оператор газотранспортної системи України може заробити в першому кварталі 2018 року в разі винесення остаточного рішення Стокгольмського арбітражу у газовій суперечці України і Росії до 30 листопада 2017 року.

16 січня 2017 року Кабмін призначив виконуючим обов'язки глави МДУ Ноздріна Валерія. У середині червня було затверджено перелік активів газотранспортної системи країни і план їх передачі від держкомпанії "Укртрансгаз" новому оператору ГТС.