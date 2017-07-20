Фінал корпоратизації: "Укрзалізниця" отримала акції київського заводу "Транссигнал"

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" отримала акції "Київського електротехнічного заводу "Транссигнал", які необхідні для випуску акцій і завершення корпоратизації держкомпанії. Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

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"Сьогодні акції "Київський електротехнічний завод "Транссигнал" зараховані на рахунок у цінних паперах "Укрзалізниця" у депозитарній установі - в "Ощадбанк". А вчора з Мінінфраструктури підписали акт прийому-передачі акцій. Таким чином, завершено більш ніж півторарічна епопея з передачі цих акцій в статутний капітал УЗ", - написав він.

За його словами, це останній з семи акціонерних товариств-заводів, акції яких вносяться в статутний капітал "Укрзалізниці".

"Тепер отримали можливість для випуску акцій і завершення корпоратизації суспільства. Нагальність такого кроку неодноразово підкреслював прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Це потужний позитивний сигнал для ринку, який говорить про ефективні зміни в компанії", - зазначив Балчун.

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня 2015 року уряд зареєстрував Публічне акціонерне товариство "Українська залізниця", створене на базі Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"). Компанія почала госпдіяльність як акціонерне товариство 1 грудня 2015 року.

25 січня 2017 року в ході засідання Кабінету міністрів між міністром інфраструктури Володимиром Омеляном і прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом відбулася дискусія щодо проблемних питань реформування "Укрзалізниці" та її керівника Войцеха Балчуна.

У лютому заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк заявив, що корпоратизація "Укрзалізниці" знаходиться під загрозою, так як досі не випущені акції та не проведено аудит підприємства.