Інвестори назвали головні ризики для фінансових ринків

Ризик потрясінь на ринках облігацій вийшов на перше місце в списку екстремальних загроз для глобальних фінансових ринків — так званих хвостових ризиків (tail risks), що передбачають дуже рідкісні події з тяжкими наслідками. Це показало опитування 179 портфельних управляючих, проведене банком Bank of America Merrill Lynch в липні, передає РБК.

28% учасників щомісячного опитування назвали найбільшим ризиком крах облігацій, 27% поставили на перше місце «помилку в політику Федеральної резервної системи (ФРС) або Європейського центробанку (ЄЦБ)». «Найбільші страхи керуючих — це шок, породжений ринками облігацій або центральними банками. Занадто багато інвесторів бачать у ФРС ймовірний каталізатор негативу», — написав головний інвестиційний стратег BofA ML Майкл Хартнетт.

Минулого місяця волатильність на світових ринках облігацій підскочила на фоні спекуляцій про те, що ЄЦБ може згорнути свою програму «кількісного пом'якшення» (скуповування облігацій) і після того, як ФРС вперше виклала план «нормалізації» активів на її балансі, які досягли $4,5 трлн. Інвестори розпродавали американські, німецькі держоблігації й інші держпапери, а їх дохідність, відповідно, зросла.

Обвал на ринках облігацій вже називався найбільшим «хвостовим ризиком» у опитуваннях BofA — це було восени 2016 року (див. інфографіку). До цього Хартнетт попереджав, що «епоха наднизьких дохідностей за облігаціями» може підійти до кінця.

З початку 2017 року професійних інвесторів найбільше турбувала небезпека дезінтеграції Євросоюзу, а останні місяці — жорсткість умов кредитування в Китаї, де борги компаній і домогосподарств перевищили 210% ВВП і влада почала стримувати зростання кредитів. Але в липневому опитуванні кредитна проблема Китаю посіла третє місце серед найбільших ризиків (15%).

Хоча в опитуваннях Bank of America інвестори розмірковують про ризики подій з малою ймовірністю настання, деякі такі ризики матеріалізувалися: у травні 2016 року керуючі називали головним ризиком Brexit (в наступному місяці британці проголосували за вихід із ЄС), в липні-вересні 2016 року вони три рази поспіль ставили на перше місце ризик перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.