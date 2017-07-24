Фонд держмайна в серпні виставить на продаж держчастку в 8 обленерго

Фонд державного майна України 15-18 серпня проведе аукціони з продажу 25% державних пакетів акцій восьми регіональних компаній-постачальників електроенергії (обленерго). Про це повідомляє прес-служба Кабінету міністрів України.

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«Фонд державного майна України 24 липня 2017 року оголосив про початок проведення аукціонів із підвищенням ціни з продажу пакетів акцій 8 енергокомпаній», - зазначається в повідомленні.

За інформацією прес-служби уряду, на торги, які заплановані на 15-18 серпня, буде виставлено 25% акцій держави в кожній із восьми таких компаній: «Одесаобленерго», «Донецькобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

Початкова вартість цих активів коливається від 143,8 млн грн («Донецькобленерго») до 759,6 млн грн («Київенерго»).

Як повідомляв УНІАН, приватизація значного пакета акцій держави в підприємствах національної економіки була озвучена прем'єр-міністрів Володимиром Гройсманом як один із п'яти головних пріоритетів уряду. За словами Гройсмана, участь у купівлі акцій українських обленерго повинні взяти компанії зі світовим ім'ям.

Раніше ФДМУ також планував провести приватизацію 70% акцій "Хмельницькобленерго", 70% "Миколаївобленерго", 65% "Харківобленерго", 50,9% "Тернопільобленерго". Наприкінці червня ФДМУ включив до переліку приватизації на 2017 рік регіональний об'єкт із генерації теплової енергії «Криворізька теплоцентраль».