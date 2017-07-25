Fitch підтвердило рейтинг Канади на найвищому рівні

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Канади в іноземній і національній валютах на найвищому рівні "ААА" зі стабільним прогнозом, йдеться в повідомленні агентства.

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Fitch також підтвердило короткострокові РДЕ країни в іноземній і національній валютах на рівні "F1+", повідомляє Прайм.

"Рейтинги спираються на розвинену, розгалужену і високоприбуткову економіку країни. Політична стабільність, сильний уряд та інституційна стійкість також підтримують рейтинг", - пояснює агентство.

У той же час за величиною державного боргу Канада є другою серед країн з рейтингом "ААА" і близька до рівня, який агентство вважає несумісним з цим рейтингом, наголошується в релізі.

Fitch вважає, що економіка Канади відновилася від шокових цін на нафту, які викликали різке скорочення інвестицій в енергетичний сектор країни. Агентство очікує прискорення зростання економіки до 2,5% у 2017 році з 1,5% у 2016 році і 1% - у 2015. Однак до 2019 року зростання економіки країни сповільниться до 1,6%, прогнозує агентство.

Воно зазначає, що на зниження рейтингу може вплинути збільшення ризиків на ринку нерухомості та у фінансовому секторі, що веде до макроекономічної нестабільності. Зростання боргового тягаря на федеральному або місцевому рівнях також може призвести до негативної рейтингової дії.