Гройсман вважає, що відсутність голови Фонду держмайна не заважає приватизації

Приватизація в Україні може бути ефективно проведена і без призначення нового голови Фонду державного майна, з приводу кандидатури якого пройдуть консультації з парламентською коаліцією.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

«З приводу керівника Фонду держмайна будуть консультації в коаліції, і його буде визначено. Але не потрібно чекати сьогодні нового керівника. Є виконувач обов'язків, перший заступник, нехай працює над тим, щоб зробити це (приватизацію - УНІАН) ефективно», - сказав Гройсман.

За словами очільника уряду, важливим є ухвалення парламентом нового приватизаційного законодавства вже у вересні цього року.

Як повідомляв УНІАН, у квітні екс-керівник Фонду держмайна Ігор Білоус подав у відставку і виконувачем обов'язків голови відомства було призначено першого заступника Дмитра Парфененка.

У липні Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - сім законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) - великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації продаватимуться винятково за участю авторитетних радників, а малі - через електронну площадку Prozorro. При цьому процедура приватизації може бути оскаржена лише в рамках англійського права.

Бюджет на 2017 рік передбачає надходження від приватизації на рівні 17,1 млрд грн.