Американські торгові майданчики почали продаж українських проблемних кредитів

Американські торговельні майданчики First Financial Network (FFN) і The Debt Exchange (DebtX) оголосили про старт первинних продажів прострочених кредитів від імені Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Читайте такожНацбанк спростив дострокове погашення кредитів на користь нерезидентів

Згідно з повідомленням FFN, на початковому етапі відбудеться продаж пакета з 52 кредитів на загальну суму 170 млн дол. (4,6 млрд грн).

«Банківський сектор України перебуває в стані рецесії з 2014 року, понад 90 банків було ліквідовано, а загальна сума активів, за якими не виконуються кредитні зобов'язання, оцінюється в межах 28-38 млрд дол у зв'язку з чим міжнародні фінансові компанії допомагають і підтримують український уряд в роботі з цими ініціативами», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням DebtX, майданчик від імені Фонду гарантування вкладів проводить закритий аукціон вартістю близько 6,5 млрд грн (240 млн дол.) за кредитами, отриманими від ліквідації кількох банків.

DebtX зазначає, що матеріали для due diligence (аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств перед їх купівлею) будуть доступні найближчим часом, а пропозиції почнуть прийматися у вересні.

Як повідомляв УНІАН, у березні Фонд гарантування вкладів фізичних осіб спільно з Національним банком починає пілотний проект з реалізації великих пулів активів неплатоспроможних банків, які перебувають у заставі НБУ, із залученням до продажу як консультантів американських компаній - дочірніх структур світових лідерів з реалізації проблемних активів - компаній DebtX («Дебтекс Україна») і FFN («Фьост Файненшиал Нетворк Юкрейн»).

За оцінками Фонду, реалізація проекту дасть змогу відкрити світу вітчизняний ринок проблемних активів, зацікавити міжнародних інвесторів і підвищити ефективність продажу активів.

У пілотному проекті будуть задіяні активи в заставі НБУ за раніше виданими кредитами рефінансування «ВіЕйБі Банку», «Брокбізнесбанку», «Дельта Банку», «Актив-банку», а також банків «Київська Русь», «Єврогазбанк», «Фінанси та Креди» і «Златобанк».

За умовами проекту пошук покупців здійснюватиметься як в Україні, так і за її межами, а торги проходитимуть у режимі онлайн у ході електронних аукціонів, учасником яких зможуть стати всі зацікавлені інвестори, незалежно від їх місцезнаходження.

тному проекті будуть задіяні активи в заставі НБУ за раніше виданими кредитами рефінансування «Віейбі Банку», «Брокбізнесбанку», «Дельта Банку», «Актив-банку», а також банків «Київська Русь», «Єврогазбанк», «Фінанси і Кредит» і «Златобанк».

За умовами проекту пошук покупців буде здійснюватися як в Україні, так і за її межами, а торги будуть проходити у режимі онлайн у ході електронних аукціонів, стати учасником яких зможуть усі зацікавлені інвестори, незалежно від їх місцезнаходження.