Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 4,6 мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 157,9 мільйона доларів і 482,1 мільйона гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 482,1 мільйона гривень надійшло в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 14,46% річних.

Валюта залучена в результаті продажу облігацій терміном обігу 2 роки під 5,4% річних.

Мінфін зазначив, що за результатами розміщення облігацій до державного бюджету надійшли кошти в еквіваленті 4,559 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує в третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП.