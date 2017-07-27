Гройсман розповів, що гальмує приватизацію в Україні

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що процес приватизації в Україні гальмує дуже застаріла законодавча база і її необхідно міняти. Про це він сказав в інтерв'ю журналу «Новое время».

Читайте такожЗалишити 15 особливо важливих підприємств: в Україні хочуть продати 893 держкомпанії

"Потрібно багато об'єктів, які не підлягають приватизації, виключити з переліку. Потрібно отримати досить хорошу якість роботи самого Фонду держмайна. І головне - розробити правила, щоб приватизації стали конкурентними", - сказав Гройсман.

Він зазначив, що Верховна Рада неодноразово провалювала голосування за зміни в закони, що стосуються приватизації, оскільки державний сектор є джерелом корупції та неефективності.

"Тому приватизація буде піддаватися тим чи іншим блокуванням або атакам з багатьох сторін", - додав Гройсман.

Прем'єр розповів, що уряд вже розробив новий законопроект про приватизацію, який був прийнятий на минулому засіданні Кабміну. Цей документ, за словами Гройсмана, створює умови для конкуренції, абсолютно прозору систему для приватизації.

"І, що важливо, сам процес приватизації: якщо він буде оскаржуватися, то всі спори будуть (розглядатися) згідно з англійським законодавством. Тепер нам важливо об'єднувати зусилля для того, щоб цей закон пройшов в українському парламенті", - підкреслив голова уряду.

Гройсман додав, що проект закону був відправлений президенту Петру Порошенку. "Він (Порошенко) мені сказав, що це досить хороший документ і що він готовий його підтримувати. Я хочу, щоб ми внесли його в парламент і він був проголосований", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, що передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз – 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) – великі та малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві – аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі – через електронний майданчик Prozorro.