Фонд гарантування вкладів скасував аукціон з продажу акцій "Мотор Січі"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) скасував запланований на 28 липня аукціон з продажу пакетів акцій найбільшого українського підприємства з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок «Мотор Січ».

Читайте такожНакупили "сміттєвих" цінних паперів на 350 мільйонів: ГПУ виявила схему привласнення коштів посадовцями "Мотор Січ"

Про це повідомляється на сайті Української біржі.

«Рішенням виконавчої дирекції ФГВФО пакети акцій ПАТ «Мотор Січ» зняті з продажу. Відповідно до цього, аукціон з продажу акцій ПАТ «Мотор Січ», виставлених на продаж Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, запланований на 28 липня 2017 року, не відбудеться», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 13 липня повідомив про виставлення на продаж цінних паперів, що обліковуються на балансі банку «Форум» і банку «Фінанси і кредит», у тому числі акцій компанії «Мотор Січ». Аукціон був запланований на 28 липня.