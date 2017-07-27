У Фонді держмайна назвали терміни приватизації ОПЗ та "Центренерго"

Приватизація Одеського припортового заводу в кращому випадку можлива в кінці 2017 року, а продаж контрольного пакету акцій "Центренерго" - в середині 2018 року.

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Про це повідомляється на сторінці Фонду державного майна в Facebook з посиланням на слова заступника голови Фонду Юрія Нікітіна.

"Приватизаційні монстри" - контрольні пакети акцій об'єктів енергетики, ОПЗ і "Центренерго" - вимагають ще чимало часу на підготовку до нормальної приватизації, включаючи залучення радників. ОПЗ в кращому випадку - це перспектива кінця цього - початку наступного року, "Центренерго" - середина наступного", - повідомив Нікітін.

Як повідомляв УНІАН, згідно з меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом, Україна повинна була прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд мав намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року.

Уряд України відклав масштабну приватизацію до прийняття Верховною Радою нового закону про приватизацію, розгляд якого може відбутися у вересні.