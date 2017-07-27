Біржа ПФТС з початку року скоротила збиток у 13 разів
15:04, 27 липня 2017Фондовий ринок
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У першому півріччі фондова біржа ПФТС отримала 83 тисячі гривень збитків.
Ілюстрація REUTERS
У першому півріччі фондова біржа ПФТС скоротила збиток до 83 тисяч гривень - в 13 разів у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року (1,13 мільйона гривень).
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Це випливає з фінансової звітності ПФТС, розміщеної на офіційному сайті.
Активи ПФТС у січні-червні збільшилася з 54,6 мільйона гривень до 54,9 мільйона гривень.
Поточні зобов'язання ПФТС збільшилися з 1,88 мільйона гривень до 2,23 мільйона, а власний капітал зменшився за рік з 52,75 мільйона гривень до 52,66 мільйона гривень.
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