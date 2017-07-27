Капіталізація Facebook вперше перевищила $500 мільярдів

Ринкова капіталізація Facebook в ході торгів у четвер, 27 липня, вперше перевищила 500 мільярдів доларів, повідомляє РБК з посиланням на дані Nasdaq.

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За даними на 18:50 за Києвом, акції Facebook дещо подешевшали і капіталізація впала нижче рівня 500 мільярдів доларів. Станом на цей час акції компанії торгуються на рівні 171,5 долара за штуку (+3,3%). Капіталізація компанії на цей момент становить 496,89 мільярда доларів.

Напередодні, 26 липня, капіталізація онлайн-ритейлера Amazon також перевищила 500 мільярдів доларів. 27 липня акції компанії продовжили дорожчати, а засновник Amazon Джефф Безос став найбагатшим бізнесменом світу за версією Forbes.

До цього тільки три технологічні компанії мали капіталізацію вище 500 мільярдів доларів. Це Apple (798 мільярдів доларів), материнська компанія Google Alphabet (667 мільярдів доларів) та Microsoft (571 мільярд доларів).