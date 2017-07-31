НБУ збільшить максимальний термін розміщення депозитних сертифікатів

Національний банк України з 1 вересня збільшить максимальний термін розміщення депозитних сертифікатів з 90 до 100 днів, повідомляється на сайті регулятора.

Читайте такожФонд гарантування випробує новий підхід до продажу активів банків-банкрутів

Згідно з повідомленням, правління НБУ прийняло рішення розширити інструментарій операцій з розміщення депозитних сертифікатів.

Крім збільшення максимального строку обігу, що буде доданий метод задоволення заявок банків щодо процентного тендера з розміщення депозитних сертифікатів. Зараз порядок передбачає, що заявки банків задовольняються за вказаними в них відсотковими ставками. Цей порядок буде доповнено новим методом, коли всі заявки підлягають задоволенню з єдиною граничною ставкою, визначеною центробанком.

Можливість використання такого методу задоволення заявок при розміщенні депсертификатов відповідає рекомендаціям Європейського центрального банку.

"Такі кроки розширюють інструментарій Національного банку України для формування сегмента кривої прибутковості, а також для вдосконалення монетарної трансмісії для її більшої відповідності режиму інфляційного таргетування", - йдеться в повідомленні НБУ.

Довідка УНІАН. Депозитний сертифікат (certificate of deposit) - борговий цінний папір Національного банку України в бездокументарній формі з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку, яка свідчить про розміщення в Національному банку коштів банків та підтверджує їх право на отримання внесеної суми і процентів після закінчення встановленого строку. Депозитний сертифікат - один з монетарних інструментів Національного банку України.

Депозитні сертифікати мають право обігу на відкритому ринку лише серед банків, а також можуть використовуватися як застава на міжбанківському кредитному ринку та як забезпечення кредитів рефінансування Національного банку України.