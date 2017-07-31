Продаж київського "Президент-Готелю" знову провалився – не знайшлося покупців

Аукціон з продажу 100% статутного капіталу розташованого в центрі Києва «Президент-Готелю» за стартовою ціною 323,142 млн грн не відбувся через відсутність заяв від потенційних покупців.

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Про це йдеться в офіційному виданні Фонду державного майна «Відомості приватизації».

«Фонд державного майна України повідомляє, що аукціон з продажу державного пакета акцій в статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Президент-Готелю» в кількості 94 337 441 шт., що становить 100% статутного капіталу товариства, оголошений в газеті «Відомості приватизації» від 21 червня 2017 № 48 (1068), запланований на 25 липня 2017 року, не відбувся у зв'язку з відсутністю заяв від потенційних покупців», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Фонд держмайна виставив на продаж 100% акцій «Президент-Готелю» з початковою ціною 330,1 млн грн.

Пізніше у фонді повідомили, що після публікації інформації про продаж готелю надійшло повідомлення з Окружного адміністративного суду Києва, який виніс ухвалу про заборону приватизації держпакету акцій компанії за позовом будівельної компанії «Квадр», яка є орендарем готелю.

На початку серпня 2016 року Київський апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Фонду державного майна України (ФДМУ) і скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання незаконними дій та наказів фонду щодо приватизації 100% акцій "Президент-Готелю", які належать державі.

В середині червня 2017 року Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу 100% акцій готелю за стартовою ціною 323,142 млн грн.

Довідка УНІАН. «Президент-Готель» (до 1998 року – готель «Інтурист», Київ, вул. Госпітальна, 12), побудований у 1990 році. Реконструкція чотиризіркового готелю на 374 номери була проведена в 2006-2012 роках.