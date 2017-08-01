Американський фондовий індекс Dow Jones досяг рекордного максимуму до закриття торгів у понеділок завдяки зростанню акцій Boeing, тоді як розпродаж паперів Facebook, Alphabet та інших технологічних компаній обмежив підйом індексу S&P 500 і призвів до зниження індексу Nasdaq.

Сектор інформаційних технологій S&P 500 впав на 0,53 відсотка, при цьому акції Facebook подешевшали на 1,86 відсотка, а вартість паперів Alphabet, материнської компанії Google, знизилася на 1,34 відсотка, повідомляє Рейтер.

Акції Boeing подорожчали на 0,49 відсотка, досягнувши рекордного рівня $242,46, після того як аналітики JPMorgan підвищили прогнозну ціну паперів найбільшого в світі авіавиробника до позначки $280 за акцію.

За липень S&P 500 зріс на 1,9 відсотка, Dow додав 2,5 відсотка, а Nasdaq зміцнився на 3,4 відсотка.

Папери Apple Inc, яка представить квартальні результати після закриття ринку у вівторок, втратили в ціні на 0,51 відсотка.

Інвестори уважно стежать за квартальними звітами компаній, щоб оцінити, наскільки виправдана висока вартість акцій. Прибуток компаній S&P 500, як очікується, збільшилася на 10,8 відсотка в другому кварталі, за даними Thomson Reuters I/B/E/S.

На момент закриття Нью-Йоркської фондової біржі індекс Dow Jones зріс на 0,28 відсотка до 21.891,12 пункту, індекс S&P 500 знизився на 0,07 відсотка до 2.470,3 пункту, а індекс Nasdaq Composite втратив 0,42 відсотка, опустившись до 6.348,12 пункту.

Лише чотири з 11 основних галузевих індексів S&P завершили сесію в плюсі, в лідери зростання вийшов фінансовий сектор, який додав 0,62 відсотка.

Акції Tesla впали в ціні на 3,46 відсотка, після того як голова компанії Ілон Маск попередив, що виробника електрокарів очікує "виробниче пекло" з виходом на ринок нової бюджетної моделі Tesla - Model 3.