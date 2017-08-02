Фонд держмайна знайшов радника для приватизації "Центренерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) підписав договір з польським підрозділом консалтингової компанії Ernst & Young на надання послуг радника з приватизації державної компанії «Центренерго, повідомила прес-служба ФДМУ.

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Згідно з повідомленням, договір, який передбачає залучення команди радників у складі Ernst & Young, компаній Baker McKenziе і SARS Capital, має бути погоджений урядом.

«Ми дуже вдячні за вибір нашого консорціуму радником з продажу «Центренерго». Для нас це не просто стандартний проект, це дуже важлива справа для країни, і ми несемо за нього повну відповідальність, - зазначив представник Ernst & Young Богдан Ярмоленко. - «Центренерго» - це не просто об'єкт приватизації. Але я впевнений, що ми отримаємо підтримку і Фонду державного майна, і інших органів влади, а також міжнародних організацій у процесі підготовки об'єкта до приватизації. І ми віримо в її успіх. Ми б не погодилися брати в цьому участь, якби не вірили в це».

За умовами договору, термін, відведений радникові на підготовку «Центренерго» до продажу, становить 3 місяці. За словами Ярмоленка, після того, як усе буде готове, очікується невелика перерва до самого оголошення приватизації, щоб інвестори мали можливість з'ясувати і погодити всі питання. Також представник Ernst & Young зазначив, що держактив може бути цікавий інвесторам з Туреччини, Китаю й Індії.

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У свою чергу, представник SARS Capital Андрій Сірко-Галущенко наголосив, що уряд повинен надати підтримку ФДМУ в приватизації «Центренерго».

«Важливо, щоб уряд надав повну, беззастережну підтримку фонду в питанні приватизації «Центренерго». Це цікава компанія. Але в нинішній ситуації продаж є непростим, тому всім нам потрібно бути дуже зосередженими», - сказав він.

При цьому заступник голови ФДМУ Юрій Нікітін зазначив, що фонд хотів би, щоб радники залучалися і по інших об'єктах, зокрема й під час продажу контрольних пакетів 6 енергетичних об'єктів, який може відбутися наприкінці травня - початку червня наступного року. Він зазначив, що у міжнародних партнерів України є можливість самим вибирати радника.

«Це може бути дуже цікаво. Процедура зрозуміла іноземним інвесторам: вибір радника - відкритий аукціон - збереження певних обмежень на участь у ньому (списку санкцій) - можливість вирішувати спірні питання в міжнародному арбітражі в Стокгольмі», - наголосив Нікітін.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів включив приватизацію «Центренерго» в План пріоритетних дій на 2017 рік. Продаж держкомпанії запланована на II-III квартал.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.