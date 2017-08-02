Капіталізація нової криптовалюти Bitcoin Cash перевищила $9 мільярдів
Вартість однієї одиниці Bitcoin Cash на даний момент становить 558,31 долара притому, що при запуску вона не перевищувала 300 доларів.
Капіталізація нової криптовалюти Bitcoin Cash, що з'явилася при поділі Bitcoin, перевищила 9 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.
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"Біткойн 1 серпня розділився на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення. У підсумку розмір блоку, що містить інформацію про минулі операції, був збільшений до 8 мегабайт з 1 мегабайта тільки для нової кріптовалюти, що отримала назву Bitcoin Cash. На думку її розробників, це дозволить збільшити пропускну здатність мережі, стимулюючи її подальше зростання. Всі власники біткойнів автоматично стали власниками і Bitcoin Cash", - йдеться в повідомленні.
Станом на 13:34 ринкова капіталізація Bitcoin Cash досягла 9,202 мільярда доларів. Вартість однієї одиниці Bitcoin Cash на даний момент становить 558,31 долара притому, що при запуску вона не перевищувала 300 доларів.
У трійці лідерів по капіталізації Bitcoin Cash посідає третє місце після Bitcoin (Original) і Ethereum. Капіталізація Bitcoin (Original) становить 44,511 мільярда доларів, а вартість однієї одиниці - 2,7 тисячі доларів. У свою чергу капіталізація криптовалюти Ethereum оцінюється в 20,685 мільярда доларів, а ціна однієї одиниці на даний момент становить 220,69 долара.