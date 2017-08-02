Капіталізація нової криптовалюти Bitcoin Cash перевищила $9 мільярдів

Капіталізація нової криптовалюти Bitcoin Cash, що з'явилася при поділі Bitcoin, перевищила 9 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.

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"Біткойн 1 серпня розділився на дві окремі валюти - Bitcoin (Original) і Bitcoin Cash - через те, що розробники криптовалюти не змогли вирішити розбіжності з програмного забезпечення. У підсумку розмір блоку, що містить інформацію про минулі операції, був збільшений до 8 мегабайт з 1 мегабайта тільки для нової кріптовалюти, що отримала назву Bitcoin Cash. На думку її розробників, це дозволить збільшити пропускну здатність мережі, стимулюючи її подальше зростання. Всі власники біткойнів автоматично стали власниками і Bitcoin Cash", - йдеться в повідомленні.

Станом на 13:34 ринкова капіталізація Bitcoin Cash досягла 9,202 мільярда доларів. Вартість однієї одиниці Bitcoin Cash на даний момент становить 558,31 долара притому, що при запуску вона не перевищувала 300 доларів.

У трійці лідерів по капіталізації Bitcoin Cash посідає третє місце після Bitcoin (Original) і Ethereum. Капіталізація Bitcoin (Original) становить 44,511 мільярда доларів, а вартість однієї одиниці - 2,7 тисячі доларів. У свою чергу капіталізація криптовалюти Ethereum оцінюється в 20,685 мільярда доларів, а ціна однієї одиниці на даний момент становить 220,69 долара.