В Україні вперше провели торги ф'ючерсами на зернові

«Українська біржа» у співпраці з Державним агентством резерву України запустили перші торги поставними ф'ючерсними контрактами на зернові, повідомив на прес-конференції в УНІАН голова правління «Української біржі» Олег Ткаченко.

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«Учора ми виконали першу операцію, яка завершилася постачанням зерна за договором. До цього всі ф'ючерсні контракти, які торгувалися в Україні, були винятково розрахунковими, тобто - без поставки базового активу», - зазначив Ткаченко.

Типовий договір поставки для біржі було розроблено за участю експертів проекту USAID, а специфікації ф'ючерсних контрактів і нову редакцію правил торгівлі повністю погодила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

«Новий інструмент потрібен ринку, він створює реальні переваги для всіх його учасників - виробників продукції, трейдерів, фінансових посередників, де найголовніша перевага - це можливість хеджування ризиків. Безумовно, ще багато що потрібно зробити, щоб це стало стабільно працюючим інструментом - необхідно міняти законодавче поле і створювати прозорий ринок з прозорим ціноутворенням», - сказав голова НКЦПФР Тимур Хромаєв.

За словами Ткаченка, після того, як буде відпрацьовано всі технологічні процеси торгівлі поставними ф'ючерсами на пшеницю, «Українська біржа» готова запустити ще й ф'ючерси на кукурудзу.

Для реалізації проекту із запуску торгівлі терміновими контрактами на зерно «Українська біржа» підписала меморандум з Державним агентством резерву, оскільки його елеватори використовуються для зберігання зерна, яке є предметом угоди.

За словами керівника Держрезерву Вадима Мосійчука, участь у проекті дасть змогу державним елеваторам збільшити завантаження потужностей. На першому етапі роботи проекту буде задіяно елеватори відомства в Миколаївській, Дніпропетровській і Кіровоградській областях.

Мосійчук наголосив, що перші торги відбулися з поставкою пшениці на держпідприємство «Хлібна база №76» Державного агентства резерву України в Миколаївській області.

Як повідомляв УНІАН, аграрії в 2016-2017 МР, за попередніми оцінками, експортували 43,8 млн тонн зернових, що є рекордом за всю історію незалежності держави. При цьому виручка від експорту зернових збільшилася на 6%, до 6,4 млрд дол.

Попередній рекорд експорту зернових в Україні був зафіксований в 2015-2016 МР на рівні 39,4 млн тонн.

Згідно з даними Державної служби статистики, Україна в 2016 році зібрала 65,95 млн тонн зернових і зернобобових, що на 9,7% більше, ніж у 2015 році, і є рекордом для країни за роки незалежності.

Довідка УНІАН. Ф'ючерсний контракт з поставкою базового активу - це контракт, за яким продавець зобов'язується поставити базовий актив, а покупець зобов'язується оплатити і отримає базовий актив за погодженою ціною і в терміни, зумовлені при укладенні контракту.