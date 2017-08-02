Через Prozorro за місяць продали майна майже на 670 мільйонів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, державні і комунальні підприємства продали через електронну систему "Prozorro.Продажі" активів неплатоспроможних банків та іншого майна на 667,6 млн. грн.

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Про це повідомляється в інфографіці, опублікованій на сторінці заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова в Facebook.

При цьому найдорожчим за місяць лотом стали права вимоги за кредитними договорами визнаного неплатоспроможним «Дельта Банку» - вони були продані за 243,7 млн грн.

При цьому сумарно за час функціонування електронного майданчика через нього було продано майна на 2,11 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у червні встановив рекорд з продажу активів неплатоспроможних банків через електронну систему "Prozorro.Продажі", реалізувавши майно на 452 млн грн за загального обсягу реалізації держмайна через систему в 480 млн грн.