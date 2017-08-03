Qatar Airways відмовилася від придбання пакету акцій American Airlines

Катарська авіакомпанія Qatar Airways відмовилася від придбання пакету акцій американського авіаперевізника American Airlines Group Inc. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Qatar Airways, передає РБК.

Таке рішення компанія прийняла у зв'язку з недавнім "публічним розкриттям інформації" American Airlines, випливає з заяви. Придбання акцій "більше не відповідає нашим цілям", пояснили в Qatar Airways.

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У повідомленні наголошується, що катарська авіакомпанія "продовжить вивчати альтернативні можливості для інвестицій в США та в інших країнах".

Qatar Airways повідомила про плани придбати 10% частки в American Airlines у червні, пише The New York Times. Спочатку авіаперевізник заявляв про намір придбати 4,75% американської компанії, зазначає видання.