Приватизацію "Центренерго" переносять ще на рік

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує приватизувати держкомпанію «Центренерго» у 2018 році, хоча в плані пріоритетних дій уряду продаж підприємства заплановано на 2-3 квартал поточного року.

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Про це повідомляється на сторінці ФДМУ у Facebook.

Крім того, наступного року планується і продаж шести обленерго.

«Йдеться про «Центренерго», «Харківобленерго», «Хмельницькобленерго», «Миколаївобленерго», «Черкасиобленерго», «Запоріжжяобленерго» і «Тернопільобленерго». Це об'єкти, які ми хочемо продати наступного року », - йдеться в повідомленні.

Підготовкою і підтримкою приватизації зазначених об'єктів енергетичного сектору займатиметься консалтингова компанія Deloitte.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 серпня, глава Фонду держмайна Дмитро Парфененко підписав меморандум про співпрацю з консалтинговою компанією Deloitte щодо проекту підтримки приватизації, підвищення її прозорості та управління.

Фонд державного майна 1 серпня підписав договір з польським підрозділом консалтингової компанії Ernst&Young на надання послуг радника з приватизації державної компанії «Центренерго». Кабінет міністрів включив приватизацію «Центренерго» до Плану пріоритетних дій на 2017 рік. Продаж держкомпанії було заплановано на 2-3 квартал. Раніше Фонд держмайна переніс приватизацію ПАТ "Центренерго" з 2016 на 2017 рік.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська і Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» поставляє електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.