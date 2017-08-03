Компанія Deloitte допоможе Україні з приватизацією

Голова Фонду державного майна України (ФДМУ) Дмитро Парфененко підписав меморандум про співпрацю з консалтинговою компанією Deloitte за проектом підтримки приватизації, підвищення її прозорості та управління.

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Про це повідомила прес-служба ФДМУ.

Згідно з повідомленням, проект фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID та буде спрямований на підготовку до приватизації наступного року низки підприємств енергетичного сектора.

«Ми раді будь-якій допомозі та сприянню, оскільки дійсно хочемо досягти досконалості. Щоб продавати або передавати в оренду якомога ефективніше і на підприємствах держсектора, які чекають приватизації, теж був порядок. Майно не повинне простоювати. Воно повинно працювати і приносити прибуток», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України на початку серпня підписав договір з польським підрозділом консалтингової компанії Ernst&Young на надання послуг радника з приватизації державної компанії «Центренерго».