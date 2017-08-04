Мінфін у серпні хоче позичити валюту на внутрішньому ринку
14:39, 04 серпня 2017Фондовий ринок
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Міністерство у серпні проведе додатковий аукціон з продажу валютних ОВДП.
Ілюстрація REUTERS
Міністерство фінансів 15 серпня проведе додатковий позаплановий аукціон з продажу валютних облігацій внутрішньої держпозики.
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Про це йдеться в плані розміщення ОВДП, оприлюдненому на сайті Мінфіну.
Згідно з повідомленням, облігації планується розмістити терміном на два роки.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планувало у третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі 1 аукціон з розміщенням валютних паперів терміном обігу 3 роки 25 липня.
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