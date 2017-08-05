Мала приватизація: старт продажів держмайна через Prozorro очікується у вересні

Фонд державного майна планує продати перші об'єкти малої приватизації через електронний майданчик Prozorro.Продажі вже у вересні, повідомляється на сторінці фонду в Facebook.

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«Поки Міністерство юстиції України розробляє наказ фонду про затвердження порядку проведення пілотного проекту з продажу об'єктів малої приватизації через Prozorro.Продаж, ми активно збираємо підприємства, які можуть стати «першими ластівками». Голова фонду Дмитро Парфененко зазначає, що перші торги можуть пройти вже у вересні. Зрештою, зареєстрований наказ ми очікуємо з дня на день», - йдеться в повідомленні.

При цьому у фонді зазначили, що держава володіє надмірною кількістю власності, яку могла б використовувати ефективнішо, і закликали бізнес брати активну участь в аукціонах.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 11 травня затвердив пілотний проект приватизації невеликих державних підприємств через електронний майданчик Prozorro.

Фонд державного майна спільно з Міністерством економічного розвитку і торгівлі розробили проект закону "Про приватизацію", який передбачає продаж малих об'єктів приватизації на електронних майданчиках, таких як ProZorro.Продаж.

Раніше проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв повідомив, що Міністерство економічного розвитку і торгівлі спільно з Фондом державного майна планують спростити порядок відчуження держмайна для його подальшої реалізації через систему Prozorro.Продажі.