Україна хоче вийти зі спільного підприємства з виробництва ядерного палива з Росією і Казахстаном

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив аукціон з продажу державного пакета акцій (33,3%) у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Спільне українсько-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» («СП «УкрТВС»), повідомляє прес-служба ФДМУ.

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Згідно з повідомленням, початкова ціна пакету акцій – 921 тис. грн. Аукціон запланований на 30 серпня 2017 року, заявки на участь приймаються до 22 серпня.

Довідка УНІАН. «СП «УкрТВС» створено в 2001 році в рамках розвитку коопераційних зв'язків між підприємствами ядерно-паливного циклу країн СНД. У травні 2003 року була підписана українсько-казахстансько-російська міжурядова угода про сприяння у розвитку діяльності «УкрТВС». Засновниками СП в рівних частках є: "ТВЕЛ" (Росія), "Національна атомна компанія «Казатомпром» (Казахстан) і Фонд державного майна України. Сферою діяльності підприємства є спільне виробництво конкурентоспроможного ядерного палива для реакторів ВВЕР-1000 АЕС України.