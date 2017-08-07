Фонд держмайна: приватизація енергокомпаній відбудеться вчасно, це вимога МВФ

Фонд державного майна України наразі здійснює заходи щодо підготовки до приватизації об'єктів, включених до постанови КМУ від 12 травня 2015 № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації у 2015 - 2017 роках» (зі змінами). В перелік на приватизацію включені 284 об'єкта.

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«Зважаючи на наявність у переліку об'єктів державної власності, що підлягають приватизації у 2015-2017 роках, достатньої кількості інвестиційно привабливих об'єктів, вважаємо, що виконання завдання з надходження коштів від приватизації державного майна в 2018 році в розмірі 17,1 млрд грн, є реальним», - заявили у Фонді держмайна.

За повідомленням прес-служби ФДМУ, українська сторона, відповідно до «Листа про наміри до МВФ» від 2 березня 2017 року, взяла на себе зобов'язання щодо приватизації в 2017 році, зокрема, ВАТ «Одеський припортовий завод», ВАТ «Центренерго» та регіональних розподільчих компаній (пп. iv. п. 28 розділ «Реформа державних підприємств» Меморандуму про економічну та фінансову політику). У цей перелік включені обласні енергопостачальні компанії.

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Також прес-служба ФДМУ нагадує, що 4 липня 2017 уряд схвалив пропозицію Мінекономрозвитку щодо групування об'єктів державної власності. Ухвалений документ визначає, які державні підприємства в довгостроковому періоді повинні залишитися у державній власності, бути передані в концесію, приватизовані або ліквідовані. Всього в «Перелік об'єктів державної власності, що підлягають приватизації в 2017-2020 роках» включені 893 об'єкта.

Нагадаємо, в серпні 2017 року ФДМУ має намір виставити на продаж акції восьми обленерго.