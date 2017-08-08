Львів продаватиме комунальне майно через Prozorro

Львів буде продавати комунальне майно через електронний майданчик Prozorro.Продажі, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

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"Львів буде продавати комунальне майно через Prozorro.Продажу", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, державні та комунальні підприємства у липні продали через електронну систему Prozorro.Продажі активів неплатоспроможних банків та іншого майна на 667,6 мільйона гривень.