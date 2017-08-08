Львів продаватиме комунальне майно через Prozorro
У Мінекономрозвитку повідомили, що Львів продаватиме комунальне майно через Prozorro.Продажі.
Львів буде продавати комунальне майно через електронний майданчик Prozorro.Продажі, повідомляється на сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.
Читайте такожМала приватизація: старт продажів держмайна через Prozorro очікується у вересні
"Львів буде продавати комунальне майно через Prozorro.Продажу", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, державні та комунальні підприємства у липні продали через електронну систему Prozorro.Продажі активів неплатоспроможних банків та іншого майна на 667,6 мільйона гривень.
#Львів теж буде продавати комунальне майно через #ProZorroПродажі. Це вже четверте місто в електронних продажах :) @nefyodov@lvivadmpic.twitter.com/3m5qpjzxzr— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) August 7, 2017