"Нафтогаз" просить суд визнати банкрутом компанію з групи "Росатому"

Національний нафтогазовий холдинг «Нафтогаз України» просить Господарський суд Донецької області визнати банкрутом одне з найбільших українських машинобудівних підприємств «Енергомашспецсталь» (Краматорськ, Донецька обл.), що входить в енергомашинобудівний дивізіон російської держкорпорації «Росатом» - холдинг «Атоменергомаш».

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Про це йдеться в повідомленні Господарського суду Донецької області на офіційному сайті «Судова влада України».

Позивачем у позові, який було подано 3 серпня, виступає дочірня компанія «Нафтогазу» - «Газ України».

Як повідомляв УНІАН, за даними «Нафтогазу», станом на початок серпня заборгованість «Енергомашспецсталі» за спожитий газ перед держхолдингом становить 173,6 млн грн.

Довідка УНІАН. «Енергомашспецсталь» - один із найбільших українських виробників спеціальних литих і кованих виробів індивідуального і дрібносерійного виробництва для металургії, суднобудування, енергетики (вітро-, паро-, гідро-, атомної) і загального машинобудування. Зокрема, компанія виробляє ротори турбін і генераторів, гідровали, корпуси турбін для електростанцій. Виробничі потужності компанії розташовані в Краматорську Донецької області.

92,6% акцій компанії належать кіпрським акціонеру EMSS Holdings Limited, 50% акцій якого в 2010 році придбала російська компанія «Атоменергопром». «Атоменергопром» входить до складу холдингу «Росатом» (Росія) і об'єднує понад 80 підприємств, що діють у всіх сегментах ядерного паливного циклу.