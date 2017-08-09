Мінфін позичив на внутрішньому ринку чверть мільйона гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 256,06 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,54% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує у третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі 2 аукціони з розміщення валютних паперів.