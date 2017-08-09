Мінфін позичив на внутрішньому ринку чверть мільйона гривень
11:04, 09 серпня 2017Фондовий ринок
55
Всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки з середньозваженою дохідністю 14,54% річних.
Мінфін на ОВДП-аукціоні залучив до держбюджету 256 млн грн / фото УНІАН
Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 256,06 млн грн.
Читайте такожМінфін у серпні хоче позичити валюту на внутрішньому ринку
Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,54% річних.
Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує у третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі 2 аукціони з розміщення валютних паперів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter