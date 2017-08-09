В Україні об'єднуються найбільший світовий пивоварний концерн і лідер турецького ринку

Найбільший світовий пивоварний концерн Anheuser-Busch InBev (AB InBev) і найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes (Efes) уклали угоду про наміри об'єднати свої бізнеси на території України та Росії в рівних частках.

Читайте такожУ Кабміні хочуть підвищити мінімальні ціни на алкоголь: пляшка горілки подорожчає до 80 гривень

Про це повідомляється в спільному прес-релізі компаній.

«Ця угода є важливим кроком у розвитку стратегічного партнерства між AB InBev і Anadolu Efes. Ми з великим натхненням очікуємо об'єднання наших бізнесів, яке дозволить запропонувати нашим споживачам розширений діапазон брендів як в Росії, так і в Україні», - наводяться в прес-релізі слова президента AB InBev Карлоса Бріто.

Згідно з повідомленням, рішення про об'єднання бізнесів стало наслідком угоди про злиття AB InBev і SABMiller, яка завершилася в жовтні 2016 року, після чого компанія AB InBev отримала 24% акцій Anadolu Efes. Умовою успішного завершення цієї угоди є задовільні результати взаємних правових перевірок активів і процесів компаній, а також отримання необхідних погоджень від уповноважених органів України та Росії.

Передбачається, що угода може бути закрита до кінця першого півріччя наступного року. Всі зміни набудуть чинності після закриття угоди, до цього моменту AB InBev і Anadolu Efes продовжать працювати як незалежні компанії.

Згідно з повідомленням, після закриття операції об'єднана компанія буде консолідувати фінансові результати операційної діяльності на ринках Росії та України в рамках звітності Anadolu Efes. У свою чергу, AB InBev не буде включати ці результати у свою глобальну звітність, і враховуватиме отриманий прибуток як повернення від інвестицій у спільне підприємство співвідносно своїй частці.

Майбутня назва об'єднаної компанії AB InBev-Efes. Її очолить Тунджай Озільхан, який зараз є головою ради директорів Anadolu Group і Anadolu Efes. При цьому в раді директорів буде рівне представництво обох компаній.

AB InBev і Anadolu Efes домовилися про призначення президента бізнес-підрозділів AB InBev в Україні та Росії Дмитра Шпакова на посаду президента об'єднаної компанії. Генеральний директор Efes Rus Рой Корніш отримає позицію фінансового директора.

Інші умови угоди не розголошуються.

Довідка УНІАН. Компанія Anheuser-Busch InBev об'єднує понад 200 пивних торгових марок і є однією з найбільших пивоварних компаній в світі з виробництвом у 25 країнах.

«Сан Інбев Україна» - дочірнє підприємство AB InBev, яка є одним з лідерів українського пивоварного ринку. Компанія працює в Україні з 2000 року і об'єднує Чернігівське, Харківське та Миколаївське відділення. Портфель пивних брендів складається з міжнародних торгових марок: Bud, Corona, Stella Artois, beck's, Staropramen, Leffe, Hoegaarden, Lowenbrau, а також національних: «Чернігівське», «Рогань» і «Янтар».

Найбільша пивоварна компанія Туреччини Anadolu Efes (Efes) включає 15 пивоварень, 6 солодових заводів і 23 заводи з розливу напоїв Coca-Cola в 16 країнах світу. Продукція Efes представлена в 70 країнах світу. В Україні компанія представлена підрозділом «Ефес Україна», виробничі потужності якого знаходяться в Донецьку. Через військову агресію Росії на сході України компанія була змушена замінити на ринку пиво Донецького заводу на імпортне, яке виробляється заводами Efes в інших країнах, зокрема в Молдові та Туреччині.

Компанія працює в Україні під торговими марками: Miller Genuine Draft, Amsterdam Navigator, «Білий ведмідь», Velkopopovicky Kozel та ін.