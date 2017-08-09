Мінус 15 мільярдів на дороги: НБУ і Мінфін не змогли домовитися про реструктуризацію внутрішнього держборгу

Національний банк України і Міністерство фінансів не змогли узгодити проведення репрофайлінгу облігацій внутрішньої державної позики для виділення 15 млрд грн на будівництво доріг, що становить 50% від запланованого на цей рік фінансування в розмірі 30 млрд грн.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Нацбанк і Мінфін, на жаль, не змогли узгодити репрофайлінг. Дуже шкода, ми розраховували на ці кошти», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, раніше в уряді розраховували, що Україна в 2017 році збільшить фінансування дорожньої інфраструктури в 3 рази порівняно з 2016 роком - до 30 млрд грн. При цьому 15 млрд грн мали бути забезпечені за рахунок бюджету, а ще 15 млрд грн - від репрофайлінгу ОВДП в портфелі НБУ.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, дорожня галузь України в 2016 році була профінансована на 10 млрд грн із заявлених урядом близько 20 млрд грн.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш як у 60 млрд грн.