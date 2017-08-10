НБУ спростив умови покупки банками єврооблігацій

Національний банк України спростив проведення операцій з придбання іноземних боргових цінних паперів (єврооблігацій), випущених за кордоном з метою фінансування кредиту, наданого нерезидентами цим банкам.

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Про це повідомляє прес-служба регулятора.

«Якщо раніше для цього банк мав отримати індивідуальну ліцензію, то тепер він зможе проводити такі операції в межах генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій у частині залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках», - йдеться в повідомленні.

В НБУ зазначили, що такі кроки сприятимуть удосконаленню умов для управління ліквідністю банків та їх зовнішніх боргових зобов'язань, і не матимуть негативного впливу на стан валютного ринку.

Зазначені зміни набирають чинності з 10 серпня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, НБУ 3 серпня пом'якшив вимоги до банків на міжбанківському валютному ринку, підвищивши граничний обсяг купівлі та продажу іноземних валют за гривні на добу в 2 рази - до 1% від розміру регулятивного капіталу банку в еквіваленті з 0,5%, встановлених раніше.