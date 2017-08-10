Uber потрапив в рейтинг Forbes найбільших приватних компаній США

Компанія Uber Technologies Inc. вперше увійшла у рейтинг найбільших приватних компаній США в 2017 році за версією журналу Forbes, повідомляють РИА Новости.

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Uber зайняв 52-е місце серед найбільших американських приватних компаній. Крім Uber, в рейтингу з'явилося 11 новачків.

Лідерами рейтингу традиційно стали Cargill і Koch Industries, повідомляється в журналі. При цьому Cargill посідає перше місце вже протягом 10-го роки поспіль. Крім того, до п'ятірки найбільших приватних компаній США увійшли продуктовий рітейлер Albertsons та дві аудиторські компанії Deloitte і PricewaterhouseCoopers.

Серед великих компаній, що не увійшли в рейтинг, зазначається техаська Dell. Крім неї, ще вісім компаній з колишнього списку не потрапили в рейтинг цього року. Видання зазначає, що це могло відбутися з кількох причин: доходи компаній впали нижче за позначку в 2 мільярди доларів, вони перестали бути приватними компаніями або були продані іноземцям.

До 33-го щорічного рейтингу найбільших приватних компаній США в 2017 році загалом потрапило 225 компаній. Їх доходи сумарно становлять 1,57 трильйона доларів, що на 3% менше, ніж минулого року. Видання також зазначає, що в цих компаніях працюють 4,7 мільйона осіб порівняно з 4,5 мільйона в 2016 році.

Uber — онлайн-сервіс, що дозволяє замовити приватне таксі через сайт або мобільний додаток. Компанія була створена в 2009 році, її штаб-квартира знаходиться в Сан-Франциско. Послуги Uber доступні більш ніж в 100 містах світу.