Харків продаватиме комунальне майно через Prozorro

Харківська міська рада приєднався до Меморандуму про співробітництво у сфері створення в Україні прозорої та ефективної системи реалізації об'єктів державної власності, а також майна державних і комунальних підприємств, і буде продавати комунальне майно через електронний майданчик Prozorro.Продажі.

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Про це повідомила прес-служба Харківської міськради.

За словами заступника голови міськради Михайла Фатєєва, за перше півріччя 2017 року розпорядниками коштів бюджету міста всіх рівнів в електронній системі Prozorro був проведений 1 481 тендер. За допороговым закупівель за цей час місто заощадило 3,9 мільйона гривень. Фатєєв зазначив, що участь у пілотному проекті – ще один крок до того, щоб збільшити надходження до міського бюджету.

"Харків - один з лідерів у реалізації соціально-економічних реформ. Безумовно, ми розраховуємо на те, що реалізація цього проекту підвищить ефективність продажів, збільшить надходження до міського бюджету та комунальні підприємства. Сподіваємося на плідну співпрацю", - сказав Фатєєв.

У свою чергу, проектний менеджер Prozorro Олексій Соболєв підкреслив, що через систему можна здавати майно в оренду, продавати його, а також реалізовувати різні послуги, наприклад, право на проведення ярмарків, розміщення реклами, атракціонів, точок харчування.

"Шукаємо ті варіанти, в яких місту буде зручно використовувати електронні аукціони. У системі є центральна база, де розміщують лоти і інформацію про них, і комерційні майданчики, які ці дані забирають і показують своїм клієнтам. Якщо комунальне підприємство хоче щось продати, то, за статистикою, в 60% випадків через два тижні знаходить покупців", - повідомив Соболєв.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, державні і комунальні підприємства у липні продали через електронну систему Prozorro.Продажі активів неплатоспроможних банків та іншого майна на 667,6 мільйона гривень.

До системи для продажу комунального майна вже приєдналися Вінниця, Краматорськ, Маріуполь, Тернопіль та Львів.