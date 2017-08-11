Фонд держмайна продав акції держпідприємств, які намагався продати більше 2 тисяч разів

Фонд державного майна України у січні-серпні поточного року продав за 7,79 млн грн 9 пакетів акцій державних підприємств, які до цього сумарно намагався продати понад 2 тисячі разів.

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Про це повідомляється на сторінці Фонду у Facebook.

«Загалом ці 9 пакетів акцій різної ваги раніше виставлялися на продаж 2014 разів», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, були продані пакети акцій підприємств «Кам'янець-Подільсксільмаш» (30,98% акцій, виставлявся на продаж 678 разів), Генічеський машинобудівний завод (4,59% акцій, виставлявся 57 разів), підприємство «Червоний чабан» (22,56% акцій, виставлявся 147 разів), сільгосппідприємство «Селекція-Промресурси» (12,91% акцій, виставлялося 244 рази), підприємство «Пересувна механізована колона-4» (8,72% акцій, виставлялося 215 разів), підприємство «Буркутець» (100% акцій, виставлялося 100 раз), Кіровоградський комбінат з випуску продовольчих товарів (99,5% акцій, виставлявся 320 разів), підприємство “Арксі” (6,84% акцій, виставлялося 178 разів), а також підприємство «Іскра» (8,58% акцій, виставлялося 75 разів).

«Виручили 7,79 млн грн. Замість нуля і навіть мінуса, бо щоб виставити пакет на торги, його треба як мінімум оцінити, а оголошення опублікувати. Так що ми дуже раді, що наші старання з вдосконалення процесу приватизації, відкритість у роботі дали результат», - зазначили у Фонді.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна планує продати перші об'єкти малої приватизації через електронний майданчик Prozorro.Продажі вже у вересні.

15-18 серпня Фонд має намір провести аукціони з продажу 25% державних пакетів акцій 8 обленерго: «Одесаобленерго», «Донецькобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».