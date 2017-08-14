Європейські біржі зростають на ослабленні напруження між США та КНДР

Основні європейські фондові біржі зростають у понеділок на ослаблення геополітичної напруженості у відносинах між США та Північною Кореєю, повідомляє Прайм.

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Станом на 11:55 британський індекс FTSE 100 зріс на 0,57%, до 7351,75 пункту. Французький індекс CAC 40 - на 0,93%, до 5107,80 пункту, німецький DAX збільшувався на 1,09%, до 12145,50 пункту.

"Геополітичне напруження, яке провокувало попит на безпечні активи з боку інвесторів в останні дні, здається, цим ранком слабшає, оскільки напруга, мабуть, зменшується", - наводить агентство Market Watch думку ринкового аналітика Hantec Markets Річарда Перрі (Richard Perry).

Інвестори реагують на заяви про те, що Вашингтон готовий вести діалог з Пхеньяном і не зацікавлений у зміні режиму в КНДР. Про це йдеться у спільній статті держсекретаря США Рекса Тіллерсона та голови Пентагону Джеймса Мэттиса в газеті WSJ. У статті крім цього зазначається, що дипломатичні засоби вирішення північнокорейської проблеми підкріплені "військовими варіантами".

Учасники ринку при цьому слабо відреагували на статистику по регіону. Як повідомило раніше в понеділок європейське статистичне агентство Євростат, обсяг промислового виробництва в єврозоні в червні знизився на 0,6% в місячному вираженні і зросло на 2,6% в річному. Експерти очікували, що обсяг промвиробництва в єврозоні знизиться тільки на 0,5% в місячному вираженні і виросте на 2,8% в річному.

Травневі показники по зростанню обсягу промвиробництва в єврозоні були переглянуті в бік зменшення - до 1,2% з 1,3% в місячному вираженні і до 3,9%, які повідомлялися раніше 4% в річному. В ЄС промислове виробництво в червні в місячному вираженні зменшилася на 0,5%, а в річному - зросло на 2,9%. Показник в ЄС в річному вираженні за травень був також переглянутий у бік зменшення - до 3,9% з 4%.