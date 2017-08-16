Компанія Ахметова купила 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго"

Компанія Ornex, яка входить до складу управляє активами Ріната Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент", на аукціоні Фонду державного майна викупила 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії "ДТЕК Донецькобленерго". Про це повідомляє прес-служба СКМ.

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"Сьогодні компанія Ornex, що входить до групи СКМ придбала на фондовій біржі "ІННЕКС" 25% акцій ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго", виставлених на продаж Фондом державного майна України. Сума угоди – 143,8 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

За інформацією компанії, покупка 25% акцій компанії – це портфельна інвестиція (купівля цінних паперів не з метою отримання оперативного управління підприємством), оскільки стратегічне управління діяльністю "ДТЕК Донецькобленерго" було і залишається за ДТЕК мажоритарним акціонером, який володіє 71,5% акцій енергопостачальної компанії.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня у ФДМУ заявили, що 15-18 серпня буде проведено аукціони з продажу 25% державних пакетів акцій 8 обленерго: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго". Аукціон з продажу пакету акцій "ДТЕК Донецькобленерго" було призначено на 16 серпня.

Довідка УНІАН. У групу СКМ входять компанії "Метінвест холдинг", ДТЕК, телекомунікаційна група Vega, "Сьогодні Мультимедіа", "ТРК Україна", "ЕСТА Холдинг", "Український рітейл", машинобудівний холдинг "Corum" та інші.

100% акцій СКМ належать бізнесменові Рінату Ахметову.