Фонд держмайна продав 25% акцій "Київенерго" та "ДТЕК Західенерго"

Фонд державного майна України на сьогоднішніх торгах продав 25% акцій столичної енергопостачальної компанії "Київенерго" за стартовою ціною 759,6 мільйона гривень. Про це повідомляється під час онлайн-трансляції торгів.

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Пакет акцій був проданий за стартовою ціною, оскільки в торгах брав участь лише один претендент. Також повідомляється, що 27 мільйонів штук акцій було продано за ціною 28,04 гривні за штуку.

Аукціон проходив на майданчику біржі ПФТС, при цьому ім'я покупця не повідомляється.

Також Фонд держмайна на сьогоднішніх торгах продав 25% акцій енергогенеруючої компанії "ДТЕК Західенерго" з підвищенням стартової ціни на 20% - за 417,2 мільйона гривень. Про це повідомляється під час онлайн-трансляції торгів.

Пакет акцій було продано після 5 кроків підвищення стартової ціни.

Також повідомляється, що 3,1 мільйона штук акцій було продано за ціною 130,46 гривні/штука, тоді як стартова вартість 1 акції становила 108,7 гривні/штука.

Аукціон відбувався на майданчику біржі ПФТС, при цьому ім'я покупця не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго".

Довідка УНІАН. "Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК. У першому півріччі 2017 року компанія отримала 436,8 мільйона гривень чистого збитку, що на 42% менше, ніж за аналогічний період минулого року.