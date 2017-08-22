Фонд держмайна почав підготовку до приватизації "Центренерго"

Фонд державного майна почав підготовку до приватизації державного пакету акцій одного з найбільших енергогенеруючих компаній в Україні – "Центренерго", яка фігурувала у розслідуванні НАБУ скандально відомої формули "Роттердам+".

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Про це під час прес-конференції, яка була присвячена проблемам приватизації, повідомив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

"Підготовка до приватизації "Центренерго" вже розпочато. Вже обраний радник. Компанія Ernst&Young є головною у складі консорціуму, який буде готувати підприємство до продажу і консультувати український уряд, про те, як максимізувати його вартість в процесі прозорої та конкурентної приватизації", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня Фонд держмайна підписав договір з польським підрозділом консалтингової компанії Ernst&Young на надання послуг радника з приватизації державної компанії "Центренерго".

Раніше Кабінет міністрів включив приватизацію "Центренерго" в План пріоритетних дій на 2017 рік. Продаж держкомпанії була запланована на 2-3 квартал, але у Фонді держмайна повідомили, що приватизація компанії відбудеться в 2018 році.

З початку серпня НАБУ початок розслідування за фактом використання формули ціноутворення на вугілля "Роттердам+", яка, за даними слідства, необґрунтовано піднімає вартість електроенергії виробленої з вугілля) і створює надприбутки для ряду енергокомпаній, в тому числі і "Центренерго". У першому півріччі 2017 року компанія збільшила чистий прибуток у 2,9 рази – до 2,019 мільярда гривень.

Також в ЗМІ була опублікована інформація про те, що на сьогодні контроль над "Центренерго" зберігають люди з оточення президента Петра Порошенка, наприклад, народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність складає 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.