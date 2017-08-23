Фонду держмайна не вдалося продати 25% акцій "Сумиобленерго"

Фонду державного майна не вдалося на майданчику фондової біржі "Перспектива" продати державної пакет акцій (25%) регіональної енергопостачальної компанії "Сумиобленерго" з-за відсутності заявки від потенційного покупця. Про це повідомляється під час онлайн-трансляції торгів.

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Цю ж інформацію підтвердили УНІАН у прес-службі фонду, додавши, що, хоча до початку торгів ФДМУ отримав одну пропозицію на покупку акцій "Сумиобленерго", під час самих торгів потенційний покупець не подав свою заявку.

За інформацією біржі, стартова вартість держпакету акцій "Сумиобленерго" становила 370,2 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд держмайна анонсував на середину серпня проведення аукціонів з продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: "Одесаобленерго", "Донецькобленерго", "Донбасенерго", "Сумиобленерго", "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Дніпрообленерго", "ДТЕК Західенерго" і "Київенерго".

16 серпня було продано 25% акцій "ДТЕК Донецькобленерго", а вранці 18 серпня - 25% акцій "Київенерго" і "ДТЕК Західенерго". Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу управляє активами Ріната Ахметова групи "Систем Кепітал Менеджмент".

Торгові сесії з продажу акцій "Одесаобленерго" намічені на 29 серпня, а на 31 серпня – пакети акцій "ДТЕК Дніпрообленерго" і "ДТЕК Дніпроенерго".