Дефіцит бюджету: Бразилія вирішила приватизувати активи на $14 мільярдів
Крім того, можуть бути приватизовані Монетний двір та підрозділ державного банку - організатор національної лотереї.
Бразильський уряд оприлюднив план з приватизації різних активів на суму 44 мільярди бразильських реалів (14 мільярдів доларів) з метою лібералізації економіки та залучення коштів на покриття дефіциту бюджету, повідомляє Росбалт.
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"До переліку активів входять родовища нафти, лінії електропередачі, автомобільні дороги та аеропорт Конгоньяс в Сан-Паулу. Крім того, влада може продати державні пакети акцій аеропортів Гуарульюс (Сан-Паулу, найбільший аеропорт країни) та Галеан (Ріо-де-Жанейро )", - йдеться в повідомленні.
Крім того, можуть бути приватизовані Монетний двір та підрозділ державного банку Caixa Economica Federal, який є організатором національної лотереї.
"План відображає бажання скоротити частку держсектору і знизити кількість неефективних державних підприємств, а також прагнення поповнити скарбницю. Доходи від приватизації будуть дуже доречі, з урахуванням серйозного тиску на бюджет", - прокоментував економіст Goldman Sachs Альберто Рамос. Економіка Бразилії скоротилася на 7,4% за останні два роки на тлі корупційних скандалів та зростаючого дефіциту бюджету, який перевищує 9% ВВП.