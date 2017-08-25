Дефіцит бюджету: Бразилія вирішила приватизувати активи на $14 мільярдів

Бразильський уряд оприлюднив план з приватизації різних активів на суму 44 мільярди бразильських реалів (14 мільярдів доларів) з метою лібералізації економіки та залучення коштів на покриття дефіциту бюджету, повідомляє Росбалт.

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"До переліку активів входять родовища нафти, лінії електропередачі, автомобільні дороги та аеропорт Конгоньяс в Сан-Паулу. Крім того, влада може продати державні пакети акцій аеропортів Гуарульюс (Сан-Паулу, найбільший аеропорт країни) та Галеан (Ріо-де-Жанейро )", - йдеться в повідомленні.

Крім того, можуть бути приватизовані Монетний двір та підрозділ державного банку Caixa Economica Federal, який є організатором національної лотереї.