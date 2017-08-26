Агентство Moody's підвищило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service (Moody's), яке входить до трійки найбільших агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня Caa2 і перше за тривалий час видало позитивний прогноз для нашої держави.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Коментуючи оцінку агентства, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман підкреслив, що це є свідченням успіху структурних реформ в нашій державі.

«Ключові фактори зміни кредитного рейтингу в позитивний бік – ефект структурних реформ та посилення позицій України на світовому ринку. І, за прогнозами фінансистів, продовження змін покращить боргову динаміку нашої держави», - зазначив глава уряду.

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Він підкреслив, що попереду багато роботи: в секторі політичної стабільності, продовження економічних перетворень, посилення валютного курсу та загального зміцнення економіки.

За словами прем’єра, успіх реформ, зокрема на макрорівні, дозволить не тільки відновити й наростити економічну міць, а й впоратися з прогнозним борговим навантаженням 2019-го та подальших років, коли Україні доведеться повертати борги попередніх періодів.

«Ми пишаємося тим, що міжнародне агентство визнало наші досягнення в сфері прозорості газового сектору, державних закупівель, оподаткуванні, банківському секторі. І ми розуміємо, що наші партнери очікують на реалізацію вже заявлених урядом реформ, зокрема, пенсійної системи, приватизації, земельних відносин. Ми були й залишаємося відданими курсу змін задля майбутнього держави та покращання добробуту громадян», - сказав Гройсман.