Порошенко прокоментував підвищення Moody's рейтингу України

Підвищення міжнародним агентством Moody's Investors Service рейтингу України свідчить про те, що наша країна стала на шлях докорінних перетворень і вже з нього не зверне.

Читайте такожУкраїна увійшла в топ-50 інноваційних країн світу

Про це заявив президент України Петро Порошенко, коментуючи підвищення агентством Moody's кредитного рейтингу нашої країни з рівня "Caa3" ("негативний", березень 2015 року) до "Caa2" ("позитивний").

Посилаючись на звіт агентства, глава держави назвав головними факторами підвищення рейтингу проведення структурних реформ у газовому секторі, системі публічних закупівель, оподаткування та банківської системи.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service (Moody's), що входить до трійки найбільших агентств світу, підвищило кредитний рейтинг України до рівня "Caa2" і вперше за тривалий час видала позитивний прогноз для нашої держави.

У травні 2017 року міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings підтвердило довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній і національній валютах на рівні "B/B" зі стабільним прогнозом.

Також у травні міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові суверенні рейтинги дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній і національній валюті на рівні "B-" зі стабільним прогнозом.