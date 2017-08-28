В Індії запрацювала перша в світі алмазна біржа

Індійська біржа Indian Commodity Exchange (ICEX) першої в світі запустила торги ф'ючерсами на алмази. На першому етапі інвесторам стали доступні операції з камінням вагою в 1 карат, в подальшому планується запустити торги ф'ючерсами на діаманти вагою 0,3 карата і 0,5 карата, повідомляє РБК.

Читайте такожНа двох планетах можуть йти алмазні дощі – вчені

"Вітаю ICEX з початком торгів. Упевнений, що нова біржа зможе внести вагомий внесок у подальший розвиток товарного ринку Індії", - заявив голова індійського Ради зі сприяння експорту дорогоцінних каменів і ювелірних виробів Правін Шанкар Пандія.

За словами голови ICEX Санджіта Прасаду, запуск ф'ючерсних торгів дозволить зробити алмазні інвестиції прозорими, підвищити їх ефективність і безпеку, а виробникам ювелірних виробів дасть можливість убезпечити себе від коливань цін на сировину.

За даними Bloomberg, 14 із кожен 15-ти відправлених на ограновування алмазів перетворюються в діаманти саме в Індії, в минулому фінансовому році (завершився 31 березня 2017 року) індійські ювеліри імпортували алмази загальною вагою 153 мільйонів карат.

За умовами торгів, дрібні клієнти зможуть поступово акумулювати на своєму електронному "алмазному" рахунку кошти, додаючи за один раз вартість, як мінімум, однієї сотої карата. Після того, як на рахунку набереться хоча б один карат, накопичене можна буде обміняти на справжній камінь з сертифікатом De Beers. Після запуску нових ф'ючерсів "поріг" знизиться до 0,3 карата і, за підрахунками експертів газети The Economic Times, інвестуючи по 900 рупій на місяць (приблизно $14) можна буде вже через два з половиною роки отримати камінь, купівля якого в ювелірному магазині обійдеться приблизно на третину дорожче та й платити там доведеться одразу всю суму. Якщо ж інтерес до купівлі каменю пропаде, накопичені на рахунку карати і центи (сота частка карата) можна буде продати на ICEX.

Раніше експерти Goldman Sachs виступив з прогнозом, згідно з яким запаси золота і алмазів на раніше відкритих і досліджених родовищ будуть вичерпані через 20 років, а тому ціни на них будуть зростати.