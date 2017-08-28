"Апекс-Банк" трансформується у торговця цінними паперами

Акціонери «Апекс-Банку» на позачергових зборах вирішили припинити здійснення фінустановою банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

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Як йдеться у протоколі зборів акціонерів, опублікованому на сайті банку, після відкликання банківської ліцензії банк продовжить діяльність на фондовому ринку як торговець цінними паперами, спеціалізуючись на брокерській та дилерській діяльності.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк зобов'язав банки збільшити статутний капітал до 200 млн грн – до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн – до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн – до 11 липня 2019 року, до 450 млн грн – до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн – до 11 липня 2024 року.

Верховна Рада України 23 березня прийняла, а президент Петро Порошенко 26 квітня підписав Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який зокрема дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації юридичної особи, щоб продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі, виконавши зобов'язання перед вкладниками.