Фонд держмайна не зміг продати держпакет "Одесаобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) не отримав жодної заявки на придбання 25% акцій регіональної енергопостачальної компанії «Одесаобленерго», аукціон з продажу яких був запланований на 29 серпня на «Українській біржі», повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

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За інформацією Фонду держмайна, стартова вартість держпакета акцій «Одесаобленерго» становить 631,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФДМУ анонсував на середину серпня проведення аукціонів із продажу 25% державних пакетів акцій 8 енергокомпаній: «Одесаобленерго», «Донецькобленерго», «Донбасенерго», «Сумиобленерго», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Дніпрообленерго», «ДТЕК Західенерго» і «Київенерго».

16 серпня було продано 25% акцій «ДТЕК Донецькобленерго», а 18 серпня - 25% акцій «Київенерго» і «ДТЕК Західенерго». Всі ці активи викупила компанія Ornex, яка входить до складу керуючої активами Рината Ахметова групи «Систем Кепітал Менеджмент».

Підконтрольна СКМ компанія ДТЕК, згідно з річним звітом за 2016 рік, володіла більш як 72% акцій «ДТЕК Західенерго», більш як 72% акцій «Київенерго» і понад 71% акцій «ДТЕК Донецькобленерго».