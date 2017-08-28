Катарська криза: Fitch знизило рейтинги країни

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Катару до "AA-" з "AA", прогноз негативний, йдеться в повідомленні агентства.

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Агентство вивело рейтинги Катару зі списку на перегляд з можливим подальшим пониженням, куди вони були поміщені 12 червня, повідомляє Прайм.

Fitch відзначає, що негативна рейтингова дія зумовлена геополітичною напругою навколо країни. Група держав, очолювана Саудівською Аравією та ОАЕ, продовжує бойкот Катару. За прогнозами Fitch, фінансові та економічні наслідки ембарго можуть виявитися більш істотними, ніж очікувалося раніше.

Причинами для зниження рейтингу Катару може стати нездатність країни скоротити дефіцит бюджету, подальше погіршення зовнішнього балансу та посилення заходів проти Катару з боку сусідніх країн.

Негативний прогноз відображає сумніви агентства щодо підвищення рейтингу країни найближчим часом. Однак до позитивних рейтингових дій може призвести профіцит бюджету за рахунок підвищення цін на вуглеводні або скорочення витрат, а також поліпшення зовнішнього балансу і нормалізація політичної ситуації, повідомляється в релізі.

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет 5 червня розірвали дипломатичні відносини з Дохою і припинили з Катаром всяке сполучення, звинувативши його в підтримці тероризму і втручання в їх внутрішні справи. Пізніше про розрив дипвідносин також заявили Мальдіви, Маврикій, Мавританія. Йорданія і Джібуті знизили рівень своїх диппредставництв в Катарі. Сенегал, Нігер і Чад оголосили про відкликання послів.