Японський індекс Nikkei впав до мінімуму з травня після запуску ракети КНДР

Японський фондовий індекс Nikkei в ході сесії вівторка торкнувся мінімального рівня за майже чотири місяці після ракетного запуску КНДР, який викликав стурбованість інвесторів та підвищив попит на безпечну ієну, повідомляє Reuters.

Читайте такожЄвропейські біржі зростають на ослабленні напруження між США та КНДР

Індекс Nikkei знизився на 0,5 відсотка і завершив сесію на позначці 19.362,55 пункту. В ході торгів він втрачав до 0,9 відсотка до рівня попереднього закриття, досягаючи позначки 19.280,02 пункту, мінімуму з 1 травня.

Напруженість на Корейському півострові, яка кілька ослабла в останні дні, знову посилилася після того, як Пхеньян запустив балістичну ракету, пролетевшую через японський острів Хоккайдо і впала в море.

Це викликало зростання курсу ієни до долара, який здешевшав на 0,4 відсотка до 108,65 ієни після падіння до 108,320, мінімуму з 18 квітня.

Деякі великі експортери, однак, проігнорували зміцнення японської валюти. Акції Nissan Motor Co подорожчали на 0,4 відсотка, Subaru Corp - на 0,1 відсотка, а Hitachi Ltd - на 0,4 відсотка.

В той же час папери брокерських компаній впали в ціні акції Nomura Holdings і Daiwa Securities втратили по 0,8 відсотка.

Ширший індекс Topix опустився на 0,2 відсотка до 1.597,76 пункту.