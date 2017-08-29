"Укрзалізниця" вперше провела операції з розміщення вільних коштів у держоблігаціях

16:45, 29 серпня 2017
Фондовий ринок
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Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн.

Ілюстрація REUTERS

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» вперше провела операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО (операція купівлі (продажу) цінних паперів із зобов'язанням зворотного продажу (купівлі) через визначений термін за заздалегідь визначеною в цій угоді ціною - УНІАН) з облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Про це повідомила прес-служба компанії.

«Укрзалізниця» вперше провела операції з розміщення тимчасово вільних коштів за допомогою операцій РЕПО з державними облігаціями. Це сучасні фінансові інструменти, які використовуються провідними державними та приватними корпораціями з метою отримання додаткової дохідності на тимчасово вільні кошти. Сума перших розміщень коштів в інструменти фінансового ринку становить 81 млн грн», - йдеться в повідомленні.

За словами директора з економіки та фінансів «Укрзалізниці» Андрія Рязанцева, використання сучасних фінансових інструментів є економічно вигідним.

«Враховуючи обсяг виручки від реалізації продукції «Укрзалізниці», що в річному вимірі становить понад 85 млрд грн, і невідповідність періодів надходження коштів і їх використання, у компанії з'являються тимчасово вільні кошти на поточних рахунках. Період, коли гроші тимчасово перебувають на рахунках до моменту фінансування, може становити від 1 тижня до 3 місяців. Тому в даний проміжок часу потрібно використовувати дані засоби найбільш ефективно з точки зору дохідності та ризиків. Дохідність операцій з державними облігаціями, в умовах стабільного курсу гривні, перевищує ставку за валютними кредитами, які становлять понад 90% кредитного портфеля», - цитує прес-служба Рязанцева

У прес-службі зазначили, що ризик відсутній завдяки тому, що операція здійснюється з дотриманням принципу «поставка проти оплати» через державний кліринговий банк.

«Наприклад, у вересні «Укрзалізниця» виплатить за євробондами і кредитом ЄБРР близько 30 млн доларів, до цього часу гроші розміщуються у державні цінні папери за операціями РЕПО для забезпечення їх дохідності протягом усього часу», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, згідно з аудитом консолідованої фінансової звітності "Укрзалізниці" за 2016 рік, проведеного міжнародною консалтинговою компанією "Ернст енд Янг Аудиторські послуги" (E&Y), компанія отримала 7,3 млрд грн збитку за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» - публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

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Теги: #держоблігації України#операції РЕПО